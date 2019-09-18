الجبلاية تدرس إنشاء لائحة خاصة لعقوبات أندية القسم الثانى مختلفة عن الدوري...

جدة - عمرو شويل

يدرس اتحاد الكرة إنشاء لائحة خاصة لعقوبات القسم الثاني للدوري مختلفة عن لائحة الدوري الممتاز،بحسب ما قاله جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية أن هناك دراسة تجري لتسويق دوري القسم الثاني من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة من أجل بيع الدوري وإفادة الأندية منه.

تسحب لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، قرعة المسابقة في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية.

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وطالب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسميا بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مشفوعا بالموافقات الأمنية لذلك.

وتقام مسابقة دورى القسم الثانى فى النسخة الجديدة من ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 12 فريقا، ويصعد الأول للدوري الممتاز مباشرة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- قد شكل لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد على و عضوية كلاً من أحمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020.

من المقرر أن يحضر جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية مراسم سحب قرعة دورى القسم الثانى اليوم.