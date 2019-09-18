شكرا لقرائتكم هاني سعيد لـ"الخليج 365" : البلطجة على أوسة وسرقة عقودى من الزمالك "فيلم هندى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري "الخليج 365"، حوارا مثيرا وساخنا مع هاني سعيد نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، للحديث عن كافة الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

وكان لهاني سعيد تجارب عديدة داخل وخارج مصر حيث بدأ مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي بقطاع الناشئين، ثم قرر الهروب فى سن الـ 17 عام لخوض تجربة احتراف أوروبي وبالفعل لعب للعديد من الأندية خارج مصر أبرزها باري، وبيلينزونا، ومسينا، وفيورنتينا وبيستويسي فى إيطاليا، ومونز البلجيكي، كما لعب للعديد من الأندية المصرية وهي الأهلي والإسماعيلي والزمالك وسموحة وأخيرًا مصر المقاصة الذى لا يزال يرتدي قميصه حتى الآن.

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وخلال الحوار تحدث هاني سعيد عن كواليس اتهامه بالبلطجة على محمد عبد المنصف حارس الزمالك الأسبق، أثناء أزمة تمديد عقده مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن النادي الأبيض أخلي باتفاقه معه فقرر الرحيل وعقوده كانت مع أوسة وأستردها منه والحديث عن سرقة عقودي من عبد المنصف غير صحيح وقصة اتهامى بالبلطجة فيلم هندى ولو وصلت الكرة لضرورة اللجوء للبلطجة للحصول على عقودى فالأفضل اعتزال الكرة نهائيا.

ونجح هاني سعيد، فى وضع أسمه ضمن كبار الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بسبب العطاء الكبير داخل المستطيل الأخضر والالتزام التام خارجه.

انتظروا الحوار كامل خلال ساعات..