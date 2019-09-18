شكرا لقرائتكم الاتحاد يعسكر للزمالك فى برج العرب بـ 30 لاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت القائمة على النحو التالى..
عماد السيد و ويلسون و يوسف حسن و محمود رزق و اسلام جمال و صبرى رحيل و احمد رفعت و احمد نبيل مانجا و خالد قمر و خالد الغندور و ايمن غباشى و أسامة العزب و السيد سالم و نور السيد و محمد ناجى جدو و محمود الزنفلى و كربم الديب و بناهينى و احمد حجى و رزاق سيسيه و محمود شعبان و احمد راشد و عمرو خليل و هشام محمد و محمد انور و احمد شلبى و اوكوى ومروان عطيه و صبحى سليمان و مروان النجار.
وفضل طلعت يوسف الدخول فى معسكر مبكر لمزايد من التركيز لدى الجهاز الفنى واللاعبين وعلى اعتبار ان الفريق سيخوض مباراتين خلال ٤ ايام امام الزمالك فى ضربه البدايه بالدورى المصرى و مباراه العوده امام العربى الكويتى على استاد الاسكندريه يوم ٢٧ سبتمبر الجارى
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