شكرا لقرائتكم مدرب جديد فى جهاز الكرة بالأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تمل إدارة النادي الأهلي من توفير كل الدعم للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وطلب السويسري رينيه فايلر، تعاقد الأهلى من مدرب جديد يكون مسئولاً عن اللاعبين البدلاء واللاعبين الذين يخرجون من قوائم المباريات وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، وتجهيزهم بشكل دائم استعداداً لمشاركتهم والاستعانة بهم فى أي لحظة وفى أي وقت من الموسم.

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وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلى، أن هناك مدرب سويسري سيصل القاهرة خلال الساعات القادمة للانضمام للجهاز الفني للأهلى سيكون مسئولاً عن الجزئية السابق ذكرها، على أن يبدأ عمله بعد مباراة السوبر المحلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية.