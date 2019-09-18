شكرا لقرائتكم الشهري: السقف "قد" يكسر.. وشهادة الميلاد شرط "المواليد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن سقف رواتب اللاعبين المحليين قد يتغير مستقبلاً، مشيراً إلى أن تسجيل اللاعب المواليد يشترط وجود شهادة ميلاد في السعودية.

وقال الشهري لـ"في المرمى": سقف الرواتب للاعبين المحليين ما زال ثابتاً لدينا، وربما يفتح مستقبلاً. وأتبع: قد يكون هناك شروط خاصة بين اللاعب وناديه وهذا أمر لا نتدخل به إلا حالة واحدة وهي شرط مخالف في العقد، ويتم إلغاؤه.

وزاد: إذا كان العقد مخالفا للأنظمة نرفضه في اللجنة ونبلغ النادي بالرفض حتى يتم تعديله، أما عن مقدم العقد فلا يتجاوز 1.5 مليون ريال إذا كان العقد 3 أو أكثر.

وحول اللاعبين المواليد، أجاب الشهري: أي لاعب يحمل جواز سفر رياضيا يعتبر لاعباً مواطناً، ومن شروط تسجيل اللاعب المواليد أن يحصل على شهادة ميلاد في السعودية.