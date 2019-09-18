سموحة يعسكر للأهلى بـ24 لاعبا فى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن المدير الفنى لسموحة على الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الأهلى بالأسبوع الأول من الدورى الممتاز، ويضم المعسكر 24 لاعبا وهم الهانى سليمان وعمر صلاح و حسين تيمور وكريم يحيى ومحمود عزت ورجب نبيل وفارس مجاهد ومحمد الترهونى وأحمد أبو الفتوح وأحمد جمال ومحمد كوفى وأحمد حمص ويوسف ديوب وفوزى الحناوى وايمومو وناصر ماهر وأحمد حسن مكى وحسام حسن ومحمود حليم ارنورلدو الكاميرونى وإسلام الفار وإسلام جمال وشريف رضا ومحمد جمال بيبو. ورغم وجودهما فى معسكر الفريق لن يشارك فوزى الحناوى أو ناصر ماهر فى اللقاء وفقا للاتفاق بين إدارة الناديين، بينما يشارك كريم يحيى، الذى تم التعاقد معه لمدة عام ونصف، وكان الاتفاق أنه لن يشارك فى عقد الإعارة لمدة 6 أشهر بينما لم يتضمن عقده السنوى أى بنود من عدم المشاركة. ويغيب عن معسكر الفريق السيد فريد ومحمد نادى وأحمد فؤاد وإبراهيم عبد القوى للإصابة ويوسف علاء ومحمد فهمى ومحمود معاذ لأسباب فنية.

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