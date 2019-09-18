شكرا لقرائتكم خبر عن جنش مهنئاً رمضان صبحى بمولوده الجديد: مبروك يا أبو زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر على تهنئة رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى، الذى رزق بمولوده الأول منذ عدة أيام، حيث تغيب اللاعب عن المران أمس استعدادا لكأس السوبر بسبب الاحتفال بمولوده السعيد.

ونشر جنش صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق عليها: مبروك يا أيو زين.

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جنش

ويخضع جنش لفحص طبى تحت إشراف الطبيب المعالج له بألمانيا، بعد إجرائه عملية بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس فى معسكر المنتخب الوطنى لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويستكمل جنش برنامج تأهيله فى ألمانيا من أجل العودة إلى الملاعب، وقام مسئولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة بقيد الحارس فى القائمة المحلية للفريق رغم إصابته.

كان الزمالك قد دعم صفوفه هذا الموسم بثلاثى فى حراسة المرمى بعد إصابة جنش وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى، وذلك بعد رحيل عماد السيد وعمر صلاح للاتحاد السكندرى وسموحة على الترتيب.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث القمة الكروية فى كأس السوبر المصرى، بعدما حصد المارد الأحمر لقب الدورى العام وتوج الزمالك بلقب كأس مصر فى موسم 2017 - 2018.