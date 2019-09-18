شكرا لقرائتكم خبر عن نزلنا الشارع وسألنا جمهور الأهلي عن رسائله لمؤمن زكريا.. شوف رد فعلهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم جمهور النادي الأهلي والكرة المصرية العديد من رسائل الدعم للنجم مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته بمرض خلال الفترة الماضية، متمنين له الشفاء العاجل والعودة للملاعب للتألق وإحراز الأهداف من جديد.
ويستعد مؤمن زكريا لتلقي العلاج في ألمانيا خلال الفترة المقبلة ، وعقد الكابتن محمود الخطيب جلسة معه أكد فيها أن النادي الأهلي سيوفر له كل الدعم حتى يتم شفائه ويعود للملاعب في أقرب وقت.
وأثار مؤمن زكريا حالة تعاطف واسعة بين جمهور الكرة المصرية بشكل عام، بعدما أعلن إصابته بمرض خطير.
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