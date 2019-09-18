شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يستعير لاعب وسط المقاصة لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو القناة فى استعارة حسام عبد الواحد لاعب وسط مصر المقاصة لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق، قبل غلق فترة الانتقالات بالقسم الثانى. كان مصر المقاصة قد تعاقد مع حسام عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق كوكاكولا أحد فرق المجموعة الثانية بالقسم الثانى، إلا أنه لم يشارك مع الفريق طوال الموسم المنقضى، ليقرر الجهاز الفنى للفريق الفيومى إعارته لأحد الفرق على أمل المشاركة واكتساب الخبرات على أن يعود للمقاصة مع نهاية عقده.

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