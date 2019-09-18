كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى والزمالك للسوبر المحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء بعد غد الجمعة الأهلى والزمالك باستاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة بصفته بطل الدورى العام قبل الماضى، بينما يخوض الأبيض اللقاء بصفته بطل كأس مصر العام قبل الماضى أيضا. س : كيف استعد الأهلى لمباراة السوبر؟ س : كيف استعد الأهلى لمباراة السوبر؟ ج : قرر السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى دخول الفريق فى معسكر مغلق غدا الخميس لمدة 24 ساعة فقط رافضا مد فترة المعسكر لمدة 48 ساعة. س : كيف استعد الزمالك لمباراة السوبر؟ س : كيف استعد الزمالك لمباراة السوبر؟ قام الصربى ميتشو بإقامة معسكر مبكر للزمالك استعدادا للسوبر لمدة 3 أيام واصطحب 30 لاعبا هم قائمة الفريق بالكامل بمن فيهم أحمد سيد زيزو الموقوف فى لقاء الأهلى لزيادة التركيز بين اللاعبين وتجهيزهم للمباريات المقبلة. س : ما أبرز الغيابات فى الناديين قبل لقاء السوبر؟ س : ما أبرز الغيابات فى الناديين قبل لقاء السوبر؟ ج : يعد أبرز الغيابات فى الأهلى وليد أزارو وسعد سمير وأيمن أشرف للإيقاف، بينما يغيب أحمد سيد زيزو فى الزمالك للإيقاف. Advertisements س : ما عدد الجماهير التى ستحضر لقاء السوبر؟ س : ما عدد الجماهير التى ستحضر لقاء السوبر؟ ج : قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة حضور 10 آلاف متفرج فى المباراة بالتساوى بين الناديين 5 آلاف متفرج لكل ناد. س : من سيقوم بتوزيع تذاكر لقاء السوبر للجماهير؟ س : من سيقوم بتوزيع تذاكر لقاء السوبر للجماهير؟ ج : كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تسليم ناديى الأهلى والزمالك تذاكر السوبر المصرى، على أن يتولى مسئولو الناديين بيع وتوزيع التذاكر للجماهير. س : من يدير لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر؟ س : من يدير لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر؟ ج : قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم أجنبى، على أن يكون البديل عربيا فى ظل تلاحم المباريات خارجيا سواء فى الدوريات المختلفة أو فى دورى أبطال أوروبا.

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