شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل مديرا فنيا للجودو باتحاد الشرطة الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى مصطفى كامل المدير الفنى السابق لمنتخب ناشئات الجودو القيادة الفنية لفريق الجودو بنادى اتحاد الشرطة الرياضى، وجاء إسناد المهمة إلى كامل بعد ترشيحه من جانب حازم الحبروك رئيس اتحاد الشرطة الرياضى، وياسرالعدوى مساعد الدير لقطاع الرياضى باتحاد الشرطة، بالإضافة إلى أحمد صابر عضو مجلس الإدارة، ومحمد عباس بطل أفريقيا السابق.

ويضم تشكيل الجهاز الفنى لفريق الجودو كلاً من مصطفى كامل مديرا فنيا يعاونه مجدى الصعيدى وإسلام عاصم ومحمد إبراهيم.

ويمتلك مصطفى كامل مسيرة مشرفة فى اللعبة، حيث إنه بطل أفريقيا السابق، وحقق الكثير من الميداليات، وقت أن كان لاعبا ومدربا، ويتولى حاليا المهمة التدريبية لفريق الجودو بالرحاب، والذى يشرف عليه البطل الأولمبى محمد رشوان.

يذكر أن منتخب الجودو يشارك فى منافسات بطولة جراند برى التى تقام بأوزبكستان، فى الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجارى، وغادرت البعثة اليوم، وتضم كلاً من محمد عبد الموجود بوزن 66 كجم، ومحمد محيى 73 كجم، ومحمد على 81 كجم، وعبد الرحمن محمد 81 كجم، وعلى حازم 90 كجم، وحاتم عبد الآخر 90 كجم، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا، وعمرو مكرم رئيسا للبعثة.