شكرا لقرائتكم خبر عن نزلنا الشارع وسألنا جمهور الأهلي عن رسائله لمؤمن زكريا.. شوف رد فعلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى فى مقر اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء من أجل توثيق عقده مع النادى الأهلى عقب عودته من الاحتراف بالسعودية إلى جانب إنهاء تأشيرة السفر الخاصة به إلى ألمانيا.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن تواجد اللاعب كان لإنهاء إجراءات توثيق عقده الأخير مع الأهلى، بناء على توجيهات رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بعد الجلسة التى جمعته مع اللاعب أمس، خاصة بعد قرار رئيس النادى بتحمل كل النفقات الخاصة بعلاج اللاعب.

ويستعد اللاعب للسفر إلى ألمانيا خلال الساعات القادمة للخضوع للفحص الطبى والعلاج بعد تعرضه للإصابة بمرض فى الأعصاب.