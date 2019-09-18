شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الأثقال يكلف نصر عزام بملف الاستئناف على قرار الإيقاف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد رفع الأثقال تكليف المحامى نصر الدين عزام بملف تقديم استئناف فى الاتحاد الدولى للعبة على قرار إيقاف مصر دوليًا بسبب ثبوت عينة منشطات ويأتى تكليف عزام بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة التى ستتحمل كل التكاليف المالية .

وأعطى الاتحاد الدولى مهلة للاتحاد المصرى لمدة 3 أسابيع للاستئناف على قرار الإيقاف لمدة عامين من المشاركات الدولية ودفع الغرامة بسبب ثبوت حالات منشطات، وقال محمد ايهاب البطل الأولمبى إنه يثق فى إنصاف المحكمة الدولية الرياضية للاتحاد المصرى الذى سيقدم أوراق تثبت صحة موقفه .

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وأكد محمد إيهاب البطل الأوليمبى على عودة بعثة منتخب رفع الأثقال إلى القاهرة بعد توصية الاتحاد الدولى بشأن حرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند المحدد لها الفترة من 18 حتى 27 سبتمبر الجارى فى ظل قرار الإيقاف لمدة عامين بسبب المنشطات، وفقًا لتأكيدات محمد إيهاب .

وكان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة .

يذكر أنه ثبت وجود 7 عينات إيجابية فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2016، ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية وتهديد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .