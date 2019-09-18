سحر عبد الحق: اتفقنا على اسم المدير الفنى للمنتخب والإعلان اليوم أو غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق علي اسم المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته مؤخرا عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين. وتابعت سحر عبد الحق هناك اتفاق تام بين الأعضاء على اسم المدير الفنى والحسم سيكون اليوم أو غدا مؤكدة انتهاء بعض الأزمات التى واجهت أحد المرشحين لمنصب المدير الفنى وتم حلها أمس. Advertisements ويعد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى هو الأقرب حتى الآن لتولى منصب مدير متتخب مصر. وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعًا اليوم الأربعاء، فى مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المدير الفنى لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد. وقرر مسئولو اللجنة الخماسية عمل تصويت فى جلسة اليوم على اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب فى ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.

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