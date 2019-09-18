شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ38.. صلاح أمين كابوس القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بعبع الزمالك".. هكذا أصبح لقبه بين الجماهير، بعدما أمطر شباك القلعة البيضاء بنصف دستة أهداف حاسمة.. إنه صلاح أمين لاعب مصر المقاصة أحد أكثر المهاجمين المخضرمين بمسابقة الدورى العام والذى يجيد تشكيل الأهداف من أنصاف الفرص.

ويحتفل، اليوم الأربعاء، صلاح أمين بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد المهاجم المخضرم فى 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، النجوم قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى حالياً.

وخلال مسيرته الكروية عرف صلاح أمين بأنه "كعبه عالى" على الزمالك وساهم أمين فى 8 أهداف فى مرمى نادى الزمالك طوال تاريخ مشاركاته أمام الفارس الأبيض، سجل 6 منها، وصنع اثنين، وعلى الرغم من أن عدد الأهداف ليس بالكبير إلا أن أغلب أهدافه تكون سببا فى خسارة الزمالك للكثير من النقاط.

وبشكل عام لعب صلاح أمين 246 مباراة فى الدورى العام سجل 72 هدف وصنع 15 هدفاً أخر بمعدل دقائق لعب وصل لـ 17.622 ساعة.

صاحب الـ 38 عاما أصبح كابوسا يطارد جماهير الأبيض التى باتت تحذر منه عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب سجل اللاعب التهديفى فى مرمى الفريق، فصلاح أمين حصد بأهدافه الستة فى الشباك البيضاء 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى لعب لها.

وجاءت أهداف صلاح أمين الستة فى شباك الزمالك كالتالى:

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ثلاثة أهداف مع طلائع الجيش

سجل الهداف المخضرم بقميص طلائع الجيش هدفين خلال موسم 2010 فى مرمى الزمالك، كما أحرز أيضاً هدف التعادل للطلائع أمام الزمالك نقطة ثمينة أمام الزمالك فى 2011.

كما تسبب الهدف الثالث لصلاح أمين بقميص الطلائع فى الإطاحة بنيبوشا من تدريب القلعة البيضاء فى موسم 2016.

هدفان مع الإنتاج الحربى

صلاح أمين سجل أيضًا فى شباك الزمالك بقميص الإنتاج الحربى مرتين، الأولى أهدى بها فوزا ثمينا للإنتاج بنتيجة 3 / 1 على حساب الزمالك فى موسم 2016.

هدف مع النجوم

سجل صلاح أمين آخر أهدافه فى شباك الزمالك مع فريق النجوم بالموسم الماضى ليخسر الزمالك ثلاث نقاط ثمينة فى سباق الدورى العام.

ويتطلع صلاح أمين لمواصلة أرقامه المميزة فى الموسم الجديد مع أبناء الفيوم، خاصة أنه دخل فى منافسة شرسة مع عمرو مرعى زميله الجديد بالفريق على حجز مقعد المهاجم الأساسى للمقاصة فى موسم 2019/2020 المرتقب انطلاقه 21 سبتمبر الجارى.