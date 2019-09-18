شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد لـ"سوبر كورة": هذه حقيقة البلطجة على أوسة وسرقة عقودى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح هانى سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، فى وضع اسمه ضمن كبار الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بسبب العطاء الكبير داخل المستطيل الأخضر والالتزام التام خارجه.

وكان لهانى سعيد تجارب عديدة داخل وخارج مصر، حيث بدأ مسيرته الكروية، مع النادى الأهلى بقطاع الناشئين، ثم قرر الهروب فى سن الـ17 عام لخوض تجربة احتراف أوروبى وبالفعل لعب للعديد من الأندية خارج مصر أبرزها بارى، وبيلينزونا، ومسينا، وفيورنتينا وبيستويسى فى إيطاليا، ومونز البلجيكى، كما لعب للعديد من الأندية المصرية وهى الأهلى والإسماعيلى والزمالك وسموحة وأخيرًا مصر المقاصة الذى لا يزال يرتدى قميصه حتى الآن.

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وأجرى "سوبر كورة"، حوارا مثيرا وساخنا مع هانى سعيد، للحديث عن كافة الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

وخلال الحوار تحدث هاني سعيد عن كواليس اتهامه بالبلطجة على محمد عبد المنصف حارس الزمالك الأسبق، وسرقة عقوده من أوسة.

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