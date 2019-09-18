ياسر رضوان: قمة السوبر خارج التوقعات وليس لها علاقة بمستوى الفريقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن لقاء السوبر المحدد له الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك ببرج العرب سيشهد قوة وندية بين الفريقين.
وقال رضوان، لـ"الخليج 365"، الزمالك يمتلك التزاما خططيا مع مديره الفنى الجديد الصربى ميتشو الذى نجح فى تطور أداء الفريق، مشيرا إلى أن الأهلى نجح فى استعادة الثقة مع المدير الفنى الجديد فايلر.
وقال رضوان إن فوز الفريق خارج الديار فى أفريقيا سيعطى قوة للاعبين فى ظل عودة صلاح محسن ووليد سليمان إلى التهديف مجددا.
وأشار رضوان إلى أن لقاء قمة السوبر المقبل خارج كل التوقعات، مؤكدا أنه سيحسم فى الـ90 دقيقة وليس له علاقة بمستوى أى منهما فى الفترة الحالية.
ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.
ومن المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلى والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية.
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