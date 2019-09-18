شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة القسم الثانى.. تعرف على مباريات الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت، ظهر اليوم، قرعة دورى القسم الثانى، بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، فى حضور د.جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد ود.سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى. وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية فى الأسبوع الأول

المجموعة الأولى:المنيا × سوهاج المجموعة الأولى:المنيا × سوهاج ديروط × تليفونات بني سويف الإعلاميين × البنك الأهلي بترول أسيوط × طهطا بني سويف × شبان مسلمين قنا الفيوم × الألمونيوم

Advertisements المجموعة الثانية:سيراميكا كليوباترا × الداخلية المجموعة الثانية:سيراميكا كليوباترا × الداخلية الترسانة × منتخب السويس القناة × النجوم الزرقا × المريخ بتروجت × جمهورية شبين كوكاكولا × النصر

المجموعة الثالثة:سماد أبوقير × الرجاء المجموعة الثالثة:سماد أبوقير × الرجاء مالية كفر الزيات × غزل المحلة الأوليمبي × دكرنس بيلا × فاركو بلدية المحلة × دمنهور الحمام × المنصورة

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