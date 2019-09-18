شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يقرر تسليم الأهلى والزمالك تذاكر السوبر لبيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تسليم ناديى الأهلى والزمالك تذاكر السوبر المصرى المقرر له الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب، على أن يتولى مسئولو الناديين بيع وتوزيع التذاكر.

ويشهد لقاء السوبر المصرى استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى، وأوضح رئيس لجنة الحكام جمال الغندور أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية. Advertisements وأضاف الغندور أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته، لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه، وسيتم حسم اسم الحكم خلال اليوم. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية ، من المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد إنتهاء الطباعة و الختم بوزارة الداخلية.