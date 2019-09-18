شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كامل: موعد انطلاق دورى القسم الثانى يتحدد بعد لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لانطلاق مسابقة القسم الثانى.

كانت هناك مؤشرات تؤكد انطلاق دورى القسم الثانى يوم 7 أكتوبر المقبل، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة نفوا ذلك، مؤكدين أن الموعد النهائى لم يتحدد حتى الآن.

وأضاف كامل أن اتحاد الكرة سوف يقوم بتحديد الموعد عقب لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى يوم الجمعة المقبل، بناء على الحصول على الموافقات الأمنية.

وأجرت لجنة مسابقات القسم الثانى اليوم قرعة الدورى فى مجموعاته الثلاثة، وأعلنوا عن الجدول بالكامل دون معرفة موعد انطلاق المسابقة.