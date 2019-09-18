شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة جاهز لتدعيم الأهلى أمام الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على حالة رامى ربيعة، لاعب الفريق، بعد مشاركته فى المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش وتعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة اطلع برة بطل جنوب السودان فى إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا.

وشارك رامى ربيعة فى المران الجماعى للفريق على ملعب التتش بعد تنفيذه لبرنامج علاجى وتأهيلى، وتعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبى انتهاء البرنامج العلاجى والتأهيلى للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعى فى مران الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

ويستمر الأهلى فى برج العرب بشكل أجبارى بعد انتهاء مباراة السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى ليقرر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق.