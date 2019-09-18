شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير خارج حسابات الأهلى فى السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سعد سمير مدافع الأهلى فى تنفيذ برنامج خاص بالتنسيق بين مخطط الأحمال وطبيب الفريق، لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويشتمل البرنامج على مشاركة اللاعب فى جزء من المران الجماعى، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وبدأ سعد سمير، المشاركة التدريجية فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش، إلا أن اللاعب خرج من حسابات ناديه فى مباراة السوبر أمام الزمالك.

ويواصل الأهلى تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة السوبر أمام فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون فى الرابعة عصرا على أن ينطلق التدريب فى الخامسة على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره كانو سبورت الغينى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يبدأ الاستعداد للقاء الزمالك.