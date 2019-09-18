وصول الصربى بويان ستاماكوفيتش للعمل فى جهاز الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، الصربى بويان ستاماكوفيتش للقاهرة للعمل كمخطط أحمال بالنادى الإسماعيلى بعد رحيل التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الفريق السابق . ومن المقرر أن يوقع المدرب الجديد عقود تدريب الدراويش على أن يظهر فى المران لأول مرة فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم . Advertisements كان الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى قد طلب التعاقد مع مخطط أحمال صربى سبق له التعامل معه فى الأندية التى تولى تدريبها وبالفعل دخل مسئولى الإسماعيلى فى مفاوضات معه تكللت بالنجاح . ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة. وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.

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