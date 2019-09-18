شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع هداف المنصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات بنادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامى فى التعاقد مع كريم بدير مهاجم وهداف المنصورة بعد تسديد قيمة الشرط الجزائى البالغة 450 ألف جنيه.
ويسعى مجلس إدارة البلدية إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، بعد التعاقد مع كرم جابر مدرب الإسماعيلى الأسبق.
كان مجلس إدارة بلدية المحلة قد تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين على رأسهم إسلام فتحى مهاجم الترسانة الأسبق، وأحمد رفعت الملقب بـ"شبيه صلاح" مهاجم الجزيرة المطروحى، من أجل الاستفادة بهم فى دورى القسم الثانى العام المقبل.
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