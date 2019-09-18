في أول مشاركة رسميه له مع «بشكتاش».. تفاصيل تحويل محمد النني إلى مجلس تأديب «اللاعبين التركي»

الموجز

تأكد غياب محمد النني لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف فريق بشكتاش التركي عن مباريات فريقه المقبلة.

طرد مباشر

جاء ذلك بعدما تعرض اللاعب المصري للطرد المباشر، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام غازى شهير، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي، والتي خسرها بشكتاش بنتيجة 3/2.

وأوضحت صحيفة "سبورجندمي" التركية أن الثنائي محمد الننى ودوماجوف فيدا، لاعبا بشكتاش سيعاقبا بالإيقاف لمدة مباراتين بعد الحصول على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الأمس.

مجلس تأديب

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة المصري محمد النني لاعب نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين، بعد واقعة طرده في مواجهة غازي شهير بالدوري المحلي.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد التركي، ونشره موقع هابرلر، فإنه بحسب المادة رقم 43 من لائحة عقوبات المسابقات المحلية، فتقرر إحالة اللاعب المصري إلى مجلس التأديب.

سلوك ممنوع

وأوضح البيان أن النني قام بـ"سلوك ممنوع" خلال مباراة بيشكتاش ضد غازي شهير، وهو ما يستلزم إحالته إلى مجلس التأديب لإتخاذ قرار مناسب.

وكان النني قد تعرض للطرد خلال أول مشاركة رسمية له مع بيشكتاش في الدوري التركي، بعد اعتداءه على كايودي الذي تم طرده أيضًا لاعتداءه على اللاعب المصري.

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الجدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

بشكتاش يرفض عقاب النني

وكشفت جريدة فاناتيك التركية أن إدارة بشكتاش طلبت تقريراً من الجهاز الفني للفريق بعد طرد ثنائي الفريق فيدا ومحمد النني خلال مواجهة غازي عنتاب.

ورفضت إدارة نادي بشكتاش توقيع أي عقوبات داخلية على كلا اللاعبين، بعد الاطلاع على التقرير الذي تسلمته من الجهاز الفني.

ويأمل النني في خطوته الحالية أن يشارك مع بشكتاش من أجل العودة إلى صفوف الأرسنال مجددًا خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانته داخل المنتخب الوطني، خاصة مع وجود جهاز فني جديد للفراعنة سيتم الكشف عنه في الفترة القليلة المقبلة.

منتخب مصر

وكان محمد النني ضمن صفوف الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت في مصر، وتوج منتخب الجزائر بطلا لها على حساب السنغال في المباراة النهائية بالفوز عليه بهدف دون رد.

وكان المنتخب الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتسبب الهزيمة في الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجيري.

اساسي في أول مشاركة

وشارك محمد النني أساسيا لأول مرة مع فريقه الجديد بشكتاش بعد انضمامه للأخير على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال الإنجليزي، في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل النني إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويحق للنادي التركي شرائه بشكل نهائي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين التركي والإنجليزي.