أرسنال ومانشستر يونايتد يستهلان مشوار خلافة تشلسي في يوروبا ليغ









اسماء السيد - تبدو الاندية الانكليزية مرشحة قوية مجددا لاحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي ينطلق دور مجموعاتها الـ12 الخميس، وذلك بعد تغلب تشلسي على أرسنال 4-1 في نهائي الموسم الماضي.

وإلى جانب مانشستر يونايتد بطل 2017 وأرسنال، يبرز اشبيلية الاسباني حامل اللقب خمس مرات بين 2006 و2016، بالإضافة إلى روما ولاتسيو الباحثين عن منح إيطاليا لقبها الأول في الألفية الثالثة.

وشهدت البطولة في العقد الحالي سيطرة إسبانية-إنكليزية على اللقب، باستثناء خرق وحيد في 2011 حققه بورتو البرتغالي.

ويستهل أرسنال الإنكليزي وصيف البطل حملته بلقاء بالغ الصعوبة على أرض أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل 1980 (كأس الاتحاد الأوروبي حينها).

ويكتفي فريق "المدفعجية" بالمشاركة في "يوروبا ليغ" للموسم الثالث تواليا بعد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري الأبطال دون انقطاع منذ موسم 1998-1999.

وتضم مجموعة ارسنال السادسة فيتوريا دي غيماريش البرتغالي وستاندار لياج البلجيكي.

أما يونايتد الذي اعتاد المشاركة في دوري الأبطال لكنه أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السادس ما أعاده الى المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017، فيبدأ مشواره مع ضيفه أستانا الكازاخستاني.

وهذه المرة الاولى التي تواجه تشكيلة المدرب النورجي أولي غونار سولسكيار فريقا من كازاخستان إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة، علما بأن أستانا الذي يتخذ من العاصمة التي بات اسمها نور سلطان وتأسس عام 2009 تحت اسم لوكوموتيف أستانا، أحرز لقب الدوري المحلي في آخر خمس مواسم وبلغ دور المجموعات في دوري الابطال في موسم 2016 ودور الـ32 في يوروبا ليغ في 2018.

ويعاني سولسكاير من سلسلة إصابات للاعبين غابوا عن الفوز الاخير على ليستر سيتي السبت في الدوري المحلي، على غرار الفرنسي بول بوغبا، جيسي لينغارد، الفرنسي انتوني مارسيال ولوك شاو، فيما قد يعمد الى الزج ببعض لاعبيه الاحتياطيين في المسابقة القارية الرديفة.

وفي مجموعته الثانية عشرة، يلعب بارتيزان بلغراد الصربي مع أي زد ألكمار الهولندي وصيف 1981 والاكثر ظهورا بين المشاركين الحاليين في عشر نسخ من البطولة (بما فيها كاس الاتحاد الاوروبي سابقا).

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة الى دور الـ32 الذي يلتحق به ثمانية أندية تحتل المركز الثالث في دور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال.

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وكان تشلسي الإنكليزي توج باللقب الموسم الماضي على حساب جاره اللندني أرسنال 4-1 حارما اياه من التأهل الى دوري الابطال، لكن الأول يشارك في دوري الأبطال ليس بسبب احرازه اللقب (بطل يوروبا ليغ يتأهل الى دور المجموعات من دوري الأبطال)، بل لأنه حل أيضا ثالثا في الدوري الممتاز.

- ولفرهامبتون بعد أربعة عقود -

وخلافا ليونايتد وارسنال، يبدو ولفرهامبتون، ثالث ممثلي الكرة الانكليزية، أقل حظا من مواطنيه في المنافسة على اللقب. ويستهل الفريق العائد الى المسابقات الاوروبية للمرة الاولى منذ 1980، مشواره أمام ضيفه براغا البرتغالي.

اجتاز فريق المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو ثلاث مراحل لبلوغ دور المجموعات، آخرها أمام تورينو الايطالي (5-3 بمجموع المباراتين).

قال جناحه الإسباني آداما تراوري "أعتقد أن أي فريق في يوروبا ليغ يملك النوعية، وسنحترم كل خصم نواجهه. سنقدم كل ما لدينا، نحاول اللعب والفوز عليهم".

تابع "أي لاعب يريد المشاركة في البطولات الاوروبية، لكن يوروبا ليغ مثيرة للاهتمام، هذا شيء جديد وجميل لنا".

ويحتل يونايتد المركز الرابع راهنا في الدوري الانكليزي بعد خمس مراحل على انطلاقه وارسنال السابع بثماني نقاط بالتساوي معه، فيما يقبع ولفرهامبتون الذي أنهى الموسم الماضي سابعا في وصافة القاع من دون أي فوز في خمس مباريات.

وسيوزع الاتحاد الاوروبي 560 مليون يورو على الاندية المشاركة في هذه النسخة، أي أكثر من ربع القيمة المدفوعة للاندية المشاركة في دوري الابطال (1,95 مليار يورو).

وتنال كل من الاندية الـ48 المشاركة في دور المجموعات، جوائز أساسية بقيمة 2,92 مليون يورو وتصل إلى نحو 18 مليونا لحامل اللقب.

ويحصل كل فريق على 570 ألف يورو مقابل الفوز الواحد و190 ألف للتعادل، كما ينال عائدات إضافية مقابل النقل التلفزيوني وبحسب تصنيف الاتحاد الاوروبي.

ومن أبرز لقاءات الجولة الاولى ايندهوفن الهولندي مع سبورتينغ البرتغالي، كلوج الروماني مع لاتسيو الايطالي، رين الفرنسي مع سلتيك الاسكتلندي، رينجرز الاسكتلندي مع فينورد الهولندي، بورتو البرتغالي مع يونغ بويز السويسري وقره باغ الاذربيجاني مع اشبيلية الاسباني.

ويقام نهائي المسابقة في مدينة غدانيسك البولندية في 27 أيار/مايو 2020.