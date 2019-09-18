الشارقة يبدأ حملة الدفاع عن لقبه وسط تحديات كبيرة









اسماء السيد - يبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه عندما يلتقي الخميس ضيفه خورفكان الصاعد حديثا في المرحلة الأولى من النسخة 45 من الدوري الاماراتي لكرة القدم، وسط تحديات كبيرة يواجهها من شباب الأهلي والجزيرة والعين التي دعمت صفوفها بشكل جيد.

أحرز الشارقة لقب الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه وبعد 23 عاماً من الغياب عن منصة التتويج، وأكمل تألقه بفوزه بالكأس السوبر السبت على حساب شباب الأهلي بطل الكأس بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي صفر-صفر).

لكن مدربه عبد العزيز العنبري الذي اصبح اول اماراتي يفوز بالدوري ثم السوبر لاعبا ومدربا، اعتبر ان الموسم الجديد "لن يكون سهلا للحفاظ على القمة، حيث ان هناك عدة فرق قوية استعدت بشكل جيد".

وقال العنبري "مباراة شباب الأهلي في السوبر اثبتت لنا نوعية الفرق التي سنواجهها هذا الموسم"، بعدما كان بطل الكأس ورغم خسارته الطرف الأفضل وسيطر بشكل كامل على مجريات اللقاء.

وخفف مدرب الشارقة من الضغوط على لاعبيه وكشف ان فريقه "يطمح للتواجد بين الفرق الأربعة الأولى في الترتيب"، داعيا الى "تجاوز اجواء فرحة الفوز بالسوبر والاستعداد بشكل جيد للمباراة الأولى في الدوري التي تعتبر الأهم حاليا".

حافظ بطل الدوري على استقراره الفني وتعاقد فقط مع مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو غوميس القادم من بارتيزان بلغراد الصربي ليحل بديلا للبرازيلي وليتون سواريس المنتقل الى الوصل.

وابقى الشارقة على الثلاثي الاوزبكستاني اوباتيك شوكوروف ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديس وصانع الألعاب البرازيلي ايغور كورونادو الذي اختير افضل لاعب اجنبي في الموسم الماضي.

واعتبر العنبري ان "اختيارنا لريكاردو غوميس لم يأت من فراغ وجاء متأنيا، وبعد دراسة وتخطيط لامكانية دمجه مع المجموعة بسرعة وهو ما حدث بالفعل".

وسيكون شباب الأهلي بطل كأسي الامارات والرابطة والذي يستهل مبارياته امام مضيفه حتا الخميس، أيضا ابرز المنافسين على اللقب، وهو دعم صفوفه بالبرازيلي ليوناردو دي سوزا القادم من الوحدة والذي ما زال يتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية من دوري ابطال اسيا برصيد تسعة اهداف والسويسري دافيدي مارياني والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا.

واكد الأرجنتيني رودولفو اروابارينا المستمر في قيادة شباب الأهلي للموسم الثاني ان "خسارة السوبر يجب ان لا تؤثر على معنويات الفريق، ويجب ان نعود سريعا الى الطريق الصحيح، وهدفنا المنافسة في كل البطولات التي ندخلها واولها الدوري".

وتوقع" موسما صعبا على كل الأندية، فالمستويات ستكون متقاربة وكل الفرق لديها طموحها بالمنافسة".

- عودة عمّوري -

وتتوجه الأنظار الى الجزيرة عندما يستضيف الظفرة، حيث يترقب متابعو الدوري الاماراتي الظهور الأول لصانع الألعاب عمر عبد الرحمن"عموري" مع فريقه الجديد المنتقل اليه لمدة ثلاث سنوات قادما من الهلال السعودي في ابرز صفقات الموسم.

ويعود اللاعب السابق للعين من 2006 الى 2018 الى الدوري الاماراتي بعد تجربة خارجية قصيرة مع الهلال لم تكتمل بسبب تعرضه لاصابة قوية في أربطة ركبته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أبعدته عن الملاعب حتى أيلول/سبتمبر، عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده امام ماليزيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورشح النقاد الجزيرة ليكون منافسا رئيسيا على لقب الدوري، ولاسيما انه كان الأكثر نشاطا في السوق الصيفي. وضم أيضا الدولي عامر عبد الرحمن من العين، والبرازيلي كينو والجنوب افريقي ثولاني سيريرو والمغربي مراد باتنا والصربي ميلوش كوسانوفيتش.

وعاد العين الذي يفتتح مبارياته امام ضيفه الاتحاد كلباء الجمعة الى المدرسة الكرواتية بتعاقده مع ايفان ليكو المدرب السابق لكلوب بروج البلجيكي، على امل استكمال نجاحات مواطنيه زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الحالي وزوران ماميتش مع الفريق الأكثر فوزا بالدوري برصيد 13 لقبا.

وقاد داليتش العين الى لقب مسابقة الكأس في 2014 والدوري في 2015 وماميتش إلى الثنائية في 2018، قبل ان يرحل الى الهلال في كانون الثاني/يناير 2019 ويقال من منصبه لاحقا.

وكان العين نشيطا أيضا في سوق التعاقدات بضم البرازيلي كايو كانيدو من الوصل، والجزائري عبد الرحمن مزيان والتوغولي كودجو لابا، اضافة الى المحليين محمد جمال (الجزيرة) ومحمد شاكر ومحمد هلال (عجمان).

ويلعب الخميس أيضا بني ياس مع عجمان، والجمعة الفجيرة مع الوحدة والنصر مع الوصل في "دربي"دبي.

في ما يلي لائحة المدربين واللاعبين الاجانب في الدوري الاماراتي لكرة القدم لموسم 2019-2020:

* المدربون:

الشارقة: عبد العزيز العنبري

شباب الأهلي: الأرجنتيني رودولفو ارواربارينا

الجزيرة: الهولندي يورغن ستربيل

العين: الكرواتي ايفان ليكو

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الوحدة: الهولندي موريس شتاين

بني ياس: الألماني فينفريد شايفر

النصر: البرازيلي كايو زاناردي

الوصل: الروماني لاورنسيو ريغيكامف

عجمان: المصري أيمن الرمادي

الظفرة: الصربي فوك راشوفيتش

الاتحاد كلباء: الإيطالي فابيو فيفياني

الفجيرة: الجزائري مجيد بوقرة

خورفكان :البرازيلي باولو كوميلي

حتا: اليوناني خريستوس كونتيس

* اللاعبون الاجانب:

الشارقة: البرازيلي ايغور كورونادو والاوزبكستاني اوتابيك شوكوروف وثنائي الرأس الأخضر ريان مينديس وريكاردو غوميس

شباب الأهلي: المولدوفي هنريكي لوفانور والسويسري دافيدي مارياني والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا

الجزيرة: البرازيلي كينو والجنوب افريقي ثولاني سيريرو والمغربي مراد باتنا والصربي ميلوش كوسانوفيتش

العين: الياباني تسوكاسا شيوتاني والبرازيلي كايو كانيدو والجزائري عبد الرحمن مزيان والتوغولي كودجو لابا

الوحدة: الأرجنتيني سيباستيان تيغالي والكوري الجنوبي ريم تشانغ-وو والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والاسباني كارلوس لوبيس "كارليتوس"

بني ياس: الجنوب افريقي اياندا باتوزي والصربي ساشا إيفكوفيتش والاسباني بيدرو كوندي والبرازيلي لويز أنطونيو

النصر: الاسباني الفارو نيغريدو والبرتغالي أنطونيو كارفاليو "توزيه" والتشيلي استيبان بافيس وبرندلي كواس من كوراساو

الوصل: البرازيليون فابيو دي ليما ووليتون سواريس ولوكاس غالفاو والاكوادوري فرناندو غايبور

عجمان: البرازيلي فاندر فييرا والمالي تونغو دومبيا والغاني وليام أووسو والنيجيري غودوين مينشا

الظفرة: المغربي عصام العدوة والبرازيليان دييغو جارديل وجواو بيدرو والهولندي ميكائيل روشويفيل

الاتحاد كلباء: المجري بلازس جوجاك والأردني ياسين البخيت والتوغولي بينيل ملابا والبرازيلي "هنريكي" أدريانو

الفجيرة: البرازيليان فرناندو غابريال وجوناثان بينيتيس، والعاجي مارسيال ياو كواسي والليبيري وليام جيبور

خورفكان: البرازيليون بيسمارك فيريرا و"روبسون" دي باولا وبيدرو جونيور ورافايل غيمارايش دي باولا "دودو"

حتا: البرازيليان "كليلتون" سانتوس ودانيال أمورا والاسباني كريستيان لوبيز والبرتغالي ريكاردو فالينتي