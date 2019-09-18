تابع مواعيد المباريات وجدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا.. تعرف على الصدامات والمنافسات...

جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة الثانية صدامات قوية وعنيفة بين أندية كبار أوروبا، وجمعت المجموعة الثانية فريق بايرن ميونيخ بجوار فريق توتنهام وفريق أوليمبياكوس وفريق سيرفينا زفيزدا.

ويسعى الفرق الأربعة فى المنافسة القوية والشرسة من أجل العبور من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية والوصول للمباراة النهائية، ويتواجد فى المجموعة وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام الإنجليزى والذى خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 18-9-2019 *مباريات دورى ابطال اوروبا اليوم*

جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا

تقام لقاءات دور المجموعات فى المجموعة الثانية على 6 مراحل يتم تقسيمها الذهاب والعودة بين الفرق.

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الجولة الأولى أوليمبياكوس وتوتنهام يوم الاربعاء 18/9/2019 . فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة بايرن ميونيخ وسيرافينا الجولة الثانية توتنهام أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 1/10/2019 سيرفينا زفيزدا يستضيف أوليمبياكوس الجولة الثالثة أوليمبياكوس ضد بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 22/10/2019 توتنهام ضد سيرفينا الجولة الرابعة بايرن ميونيخ يستضيف أوليمبياكوس يوم الأربعاء 6/11/2019 سيرفينا زافيزدا أمام توتنهام الجولة الخامسة سيرفينا يستدرج بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 26/11/2019 توتنهام يستدرج أوليمبياكوس الجولة السادسة والأخيرة أوليمبياكوس أمام سيرفينا يوم الأربعاء 11/12/2019 بايرن ميونخ أمام توتنهام

ترتيب المجموعة الثانية

سنضيف ترتيب المجموعة الثانية بعد كل مباراة فتابعونا.

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب تعادل 1 بايرن ميونخ 0 0 2 النجم الأحمر 0 0 3 أوليمبياكوس 0 0 4 توتنهام 0 0

والجدير بالذكر أن فريق توتنهام والذى يقع فى المجموعة الثانية طهو صاحب وصافة النسخة الماضية بعدما خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .