اعرف موعد وجدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا.. مانشيستر سيتى وسط سهولة المباريات وطموحات...

جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا ، تضم المجموعة الثالثة فى بطولة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020 كلا من فرق مانشيستر سيتى بجانب فريق شختار دونيستك ودينامو زغراب وأتلانتا، ويطمح كل فريق فى الحصول على حقه الشرعى نحو التأهل، ويعد فريق المان سيتى من أقوى المرشحين فى هذه المجموعة والذى يعتبر منافسا قويا للوصول إلى منصات التتويج.

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 18-9-2019 *مباريات دورى ابطال اوروبا اليوم*

جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا

والجدير بالذكر أن المجموعة سيتأهل منها فريقين فقط لدور ال16 والذين سيحصدوا أعلى مجموع من النقاط.

الجولة الأولى دينمامو زغراب يستضيف أتالانتا . يوم الاربعاء 18/9/2019 شاختار دونيتسك يستضيف مانشستر سيتي الجولة الثانية أتالانتا أمام شاختار يوم الثلاثاء 1/10/2019 . مان سيتى أمام دينامو زغرب يوم الثلاثاء 1/10/2019 . الجولة الثالثة شاختار دونيتسك يواجه دينامو زغراب يوم الثلاثاء 22/10/2019 . مانشستر سيتى يواجه أتالانتا يوم الثلاثاء 22/10/2019 . الجولة الرابعة أتالانتا ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء 6/11/2019 . دينامو زغرب ضد شاختار يوم الأربعاء 6/11/2019 . الجولة الخامسة مانشستر سيتى يواجه شاختار يوم الثلاثاء 26/11/2019 . أتالانتا يواجه دينامو زغرب يوم الثلاثاء 26/11/2019 . الجولة السادسة والأخيرة دينامو زغرب يستضيف مانشستر سيتى يوم الأربعاء 11/12/2019 . شاختار يستضيف أتالانتا يوم الأربعاء 11/12/2019 .

ترتيب المجموعة الثالثة.. مجموعة مانشستر سيتي