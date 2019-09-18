موعد وجدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا.. يوفنتوس وصراع قديم يعود وظهور منافسة قوية

جدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت إجراءات قرعة دورى أبطال أوروبا بنسخته الجديدة فى موسم 2019/2020، وتضم المجموعة الرابعة كلا من فريق اتيتكو مدريد ويوفينتوس وبايرن ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو، وتشهد المجموعة صرلع كبير وقديم بين فريق اتليتكو مدريد الإسبانى ضد لاعب فريق يوفينتوس الدولى كرستيانو رونالدو، كما تتسم المجموعة بالسهل الممتنع حيث تتنافس جميع الفرق لحجز مركزى التأهل.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019والقنوات الناقله

جدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا

والجدير بالذكر أنه سيتأهل فريقين فقط من المجموعة لدور ال16، على أن يذهب الفريق صاحب المركز الثالث إلى بطولة الدورى الأوروبى.

الجولة الأولى بايرن ليفركوزن أمام لوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء 18/9/2019 . أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس يوم الأربعاء 18/9/2019 . الجولة الثانية يوفينتوس ضد بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 1/10/2019 . لوكوموتيف موسكو ضد اتليتكو مدريد يوم الثلاثاء 1/10/2019 . الجولة الثالثة اتلتيكو مدريد يستضيف بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 22/10/2019 . يوفنتوس يستضيف لوكوموتيف موسكو يوم الثلاثاء 22/10/2019 . الجولة الرابعة لوكوموتيف موسكو يواجه يوفنتوس يوم الأربعاء 6/11/2019 . بايرن ليفركوزن يواجه اتليتكو مدريد يوم الأربعاء 6/11/2019 . الجولة الخامسة لوكوموتيف موسكو ضد بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 26/11/2019 . يوفينتوس ضد اتليتكو مدريد يوم الثلاثاء 26/11/2019 . الجولة السادسة والأخيرة بايرن ليفركوزن وجها لوجه أمام يوفنتوس . يوم الأربعاء 11/12/2019 أتليتكو مدريد يصطدم ب لوكوموتيف موسكو ي وم الأربعاء 11/12/2019 .

ترتيب مجموعة يوفنتوس