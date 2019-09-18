مصدر يكشف لمصراوي.. مدرب أحمال سويسري يقترب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر من النادي الأهلي، أن الجهاز الفني الذي يقوده السويسري رينيه فايلر سيضم محللًا أداء من سويسرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالاسكندرية في إطار السوبر المصري من نسخة 2018.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني الجديد سيستعين بمحلل أداء من سويسرا.

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وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عن تعيين رينيه فايلر أواخر الشهر الماضي حيث يضم الجهاز المعاون ثلاثة مدربين أجانب وهم: ديفيد سيسا الذي يتولى منصب المدرب العام بالجهاز الفني.

ويتواجد كلا من السويسري توماس بنجيلي مخططًا للأحمال، بجانب ميشل مدرب حراس المرمى.

جدير بالذكر أن فايلر بدأ مهمته رسميًا مع الأهلي بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية حيث فاز الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب من دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.