تشافي: ننتظر ستيرلينج وصلاح في الأفضل بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري الحالي ونجم برشلونة السابق، عن هيمنة نجمي الكرة في العالم حاليًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الأفضل.

تشافي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية :"ميسي ورونالدو سيطرا على جوائز أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة".

وتابع :"عندما ننظر إلى المستقبل سنرى نيمار ومبابي وصلاح وستيرلينج الذي تطور كثيرًا تحت قيادة بيب جوارديولا".

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وسلط تشافي الضوء الحديث عن ستيرلينج، قائلاً :"أعرف بيب جيدًا، منذ تواجده مع مانشستر سيتي وهو يعمل مع ستيرلينج للتحسن".

وأكمل :"ستيرلينج لا يزال شابًا ويمكنه أن يكون الأفضل في العالم".

وكان صلاح ضمن القائمة الأولية والمرشحة لجائزة الأفضل في العالم عن الموسم المنقضي قبل أن تتقلص اللائحة بتواجد الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

جدير بالذكر أن تشافي قاد مؤخرًا فريقه للوصول إلى نصف نهائي كأس دوري أبطال أسيا عقب التغلب على النصر السعودي (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.