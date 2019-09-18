تقرير.. 3 مفاجآت محتملة لميتشو أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الثامنة من مساء الجمعة وعلى ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ستتجه الأنظار لمتابعة مباراة القمة والتي ستجمع بين الغريمين الأهلي، بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس في لقاء السوبر المصري بنسخة 2018.

الزمالك بالطبع يسعى عبر مدربه الصربي إلى مواصلة الصحوة المحلية بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة من أجل إحراز اللقب الثاني على التوالي وتوجيه ضربة للغريم قبل بداية الموسم الجديد.

ما قدمه ميتشو مع الزمالك حتى الآن هو عدم اعتماده على لاعب بعينه، وهذا ما نراه على سبيل المثال في مباريات الفريق الأخيرة من خلال حراسة المرمى، فمرة يعتمد على محمد عواد وأخرى يعتمد على الحارس محمد أبوجبل الذي شارك في لقاء السبت الماضي أمام فريق جينيراسيون فوت ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ميتشو والذي أعلن عن قائمة الفريق ليلة أمس الثلاثاء، ها هو الآن بدأ الاستعداد للقاء السوبر عندما قرر دخول الفريق معسكرا مغلقا بداية من اليوم الأربعاء.

ووفقًا للقائمة المكونة من 24 لاعبًا، فمن المحتمل أن يفاجئ ميتشو الأهلي بثلاث مفاجآت في سهرة الجمعة، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- عبد الشافي، أم جمعة؟

قبل مجيء محمد عبد الشافي وعودته إلى صفوف الزمالك كان عبد الله جمعة أحد الأعمدة الأساسية للفريق لقيادة الجبهة اليسرى، وهذا تحديدًا ما ظهر في حقبة المدرب السويسري كريستيان جروس.

رحيل جروس ومجيء ميتشو جعل الأخير يقرر الاعتماد على عبد الشافي نظرًا لتفوقه الدفاعي نسبيًا عن عبد الله جمعة والذي يميل للجانب الهجومي.

المباريات الماضية وتحديدًا في آخر مباراتين للزمالك بنهائي كأس مصر بجانب مباراة جينيراسيون فوت قرر ميتشو الاعتماد على عبد الشافي مع استبعاد جمعة من المباراة الأولى ومشاركته في مركزه الأساسي كجناح أمام بطل السنغال.

ومع مباراة الجمعة كيف سيفكر ميتشو لحسم هذه الجبهة هل يتم مواصلة الاعتماد على عبد الشافي في مباراة القمة أمام يلجأ للسلاح الهجومي والمتمثل في عبد الله جمعة من أجل الضغط على الفريق الأحمر منذ البداية؟

- صراع الوسط الهجومي

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وفقًا لقائمة الزمالك لمباراة الأهلي فيمتلك ميتشو سبعة لاعبين في وسط الملعب المهاجم بداية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم وإمام عاشور واسلام جابر.

نظريًا إسلام جابر القادم من مصر المقاصة قد يكون بعيدًا عن مباراة القمة نظرًا لعدم مشاركته في أي مباراة منذ مجئيه للأبيض في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة حيث كان يعاني اللاعب من الإصابة لتتقلص القائمة إلى ستة لاعبين.

المباراة الماضية أمام بطل السنغال شهدت مشاركة عبد الله جمعة بجانب يوسف إبراهيم أوباما ومحمد عنتر، لكن هذه الأسماء قد تتغير في مباراة الأهلي ماعدا استمرار الاعتماد على أوباما.

ومن المحتمل أن يبدأ الصربي بالثلاثي أوباما مع عودة الثنائي المصاب أشرف بن شرقي وشيكبالا الذي غاب عن المباراة الماضية للإصابة.

المفاجأة المحتملة من ميتشو هي الاعتماد على اللاعب المغربي الآخر محمد أوناجم والذي لم يلعب أساسيًا في نهائي الكأس بعد إِشراكه بديلاً بجانب غيابه عن لقاء بطل السنغال نظرًا لعدم أحقيته في المشاركة.

وهنا سيكون الصراع بين أوناجم وبن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما بجانب إمام عاشور ورقة ميتشو في الشوط الثاني وكريم بامبو.

- من يكون المهاجم؟

قائمة الزمالك الحالية لمباراة الأهلي شهدت تواجد ثلاثي الفريق مصطفى محمد وعمر السعيد والمغربي الدولي خالد بوطيب.

ومنذ تولي ميتشو الأمور الفنية للزمالك وهو لا يعتمد على مهاجم بعينه حيث يشارك عمر السعيد في وتيرة ويخوض مصطفى محمد العائد من الإعارة في وتيرة أخيرة بجانب استعادة بوطيب للمشاركة بعدما لعب بديلاً في المباراة الماضية أمام بطل السنغال.

وعلى سبيل المثال سنجد أن آخر مباراتين للزمالك اعتمد من خلالها ميتشو على مصطفى محمد في مباراة بيراميدز مع مشاركة عمر السعيد في مباراة أفريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

ومن المحتمل أن نرى بوطيب في مباراة الأهلي نظرًا لما يمتلكه من خبرة بجانب محاولة ميتشو استعادة اللاعب الثقة من جديد في ظل غيابه الفترات الماضية للإصابة والتي كان آخرها حرمانه من المشاركة أساسيًا رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت بمصر.