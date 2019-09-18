اكد خالد كامل رئيس لجنة المسابقات في القسم الثاني، أن هناك محاولات لاقامة الدوري الموسم المقبل بحضور جمهور.

قال كامل خلال قرعة البطولة، ان البطولة حتى الان سيقام بدون حضور جماهيري كما هو الحال في المواسم السابقة. لاقامة الدوري الموسم المقبل بحضور جمهور.قال كامل خلال قرعة البطولة، ان البطولة حتى الان سيقام بدون حضور جماهيري كما هو الحال في المواسم السابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: نسعى لإقامة دوري القسم الثاني بحضور جماهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.