فرج عامر يعلن انتهاء أزمة مستحقات النادي لدى الشركة الراعية للدوري

انتهت أزمة بث مباراة سموحة أمام الأهلي، بعدما هدد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعدم إذاعتها الاهلي بسبب مستحقات للنادي تبلغ ١٦مليون و٥٠٠الف جنيه عن الموسم الماضي والحالي.

وشكر فرج عامر الشركة الراعية للدوري، بعد تسلم نادي سموحه مستحقات المالية لدي الشركة، وكتب عامر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شكرا برزينتيشن، شكرا للرجل المحترم الاستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة ". ١٦مليون و٥٠٠الف جنيه عن الموسم الماضي والحالي.وشكر فرج عامر الشركة الراعية للدوري، بعد تسلم نادي سموحه مستحقات المالية لدي الشركة، وكتب عامر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شكرا برزينتيشن، شكرا للرجل المحترم الاستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة ".

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