قرر مجلس إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي صباح اليوم الأربعاء فسخ عقد المحترف التشيلي لويس خيمينيز لاعب خط وسط الفريق الأول بالنادي عقب خروج الاتحاد من بطولة دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال . الاتحاد من بطولة دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال . ونشر نادى اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " توتير" بأن إدارة النادي أنهت عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خيمينيز . موقع التواصل الاجتماعي " توتير" بأن إدارة النادي أنهت عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خيمينيز . كان اتحاد جدة خرج من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة أمام مواطنه الهلال السعودي بنتيجة 3-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الخسارة من الهلال.. اتحاد جدة يفسخ عقد المحترف لويس خيمينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.