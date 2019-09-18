"طائرة 15 سنة "بالأهلي يواجه سبورتنج وديًا السبت

أكد عادل لطفي، مدرب فريق الناشئين(15 سنة) للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل أمام فريق سبورتنج في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وأشار إلى إن المباراة ستقام في الرابعة عصرًا على صالة النادي بمقر الجزيرة، لافتًا إلى أن الفريق استفاد كثيرًا من اللقاءات الودية التي خاضها خلالفترة الإعداد التي حققت مكاسب فنية عديدة.
وشدد لطفي على أن الجهاز الفني حريص على إقامة مباريات ودية داخلية وخارجية وعلى ملاعب مفتوحة وصالات مغلقة لتعويد اللاعبين على أجواء المباريات خلال الموسم الجديد.
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