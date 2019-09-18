إسكواش الأهلي جاهز للمنافسة على بطولتي الصيد وسبورتنج

أكد شيرين عادل، المدير الفني للاسكواش بالنادي الأهلي، أن الفرق جاهزة للمنافسة على بطولتي الصيد وسبورتنج، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19- 24 سبتمبر الجاري.
أوضح شيرين عادل أن الجميع في قطاع الاسكواش جاهز للحصول على المراكز الأولى في بطولتى الصيد وسبورتنج اللتين تقامان في توقيت واحد.
أكد أن التدريبات تتم يوميا على فترتين صباحا ومساء استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.
أشار شيرين عادل إلى أن قطاع الاسكواش في الأهلي لديه طموحات كبيرة في المنافسة على البطولات العالمية والقارية والمحلية خاصة أنه يمتلك أفضل العناصر وهناك مساندة منالجميع داخل النادي هذا الموسم.
ويمثل الأهلي في البطولتين 60 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار، مقسمين إلى 40 لاعبا في البطولة التي يستضيفها الصيد في فرعه بمدينة أكتوبر، و20 لاعبا في بطولة سبورتنج بالإسكندرية.
ويشارك الأهلي في البطولة بعدة فرق فى مسابقات تحت 11 و 13 و 15 و 17 و 19 سنة للناشئين والناشئات، وعمومي رجال وسيدات.
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