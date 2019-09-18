موعد مباراة بايرن ميونخ وسرفينا فى دوري أبطال أوروبا... والقنوات الناقلة

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة بايرن ميونخ وسرفينا زفيزدا .. تنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام فريق سرفينا زفيردا فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر . الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية. Advertisements الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وسرفينا زفيزدا .. تذاع مباراة بايرن ميونخ أمام سرفينا زفيردا بشكل حصري عبر قناة " bein sports 5 HD “ بصوت المعلق عصام الشوالي .

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