أعلن محمد جمال لاعب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترةالماضية.
وأكد الدكتور كريم عيد طبيب الفريق إن اللاعب محمد جمال أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، بعد ان قام خلال الايام الماضية بأداء تدريبات علاجية إضافية.
وحرص الجهاز الفني بقيادة السويدي "أولا ليندجرين "على متابعة حالة المصابين في الفريق قبل مباراتي الحوار والزهور في إطار منافسات بطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جمال جاهز للمشاركة مع «رجال اليد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.