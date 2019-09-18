محمد جمال جاهز للمشاركة مع «رجال اليد»

أعلن محمد جمال لاعب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترة

الماضية.

وأكد الدكتور كريم عيد طبيب الفريق إن اللاعب محمد جمال أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية

، بعد ان قام خلال الايام الماضية بأداء تدريبات علاجية إضافية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويدي "أولا ليندجرين "على متابعة حالة المصابين في الفريق قبل مباراتي الحوار والزهور في إطار منافسات بطولة الدوري.