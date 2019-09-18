جراحة ناجحة في الصليبي لـ"مهاجم أهلي 2003"

خضع سمير محمد مهاجم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ أمس الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع الرباط الصليبي للركبة. وكان اللاعب الشاب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في إحدى المباريات الودية التي أقيمت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في إحدى المباريات الودية التي أقيمت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. يذكر أن فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فاز في الجولة الأولى من بطولة الجمهورية على ضيفه سموحة بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يواجه الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب الفريق الأبيض بميت عقبة في ثاني جولات هذه البطولة.

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