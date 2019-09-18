بالأرقام .. من أكثر لاعبي برشلونة ركضا في قمة دورتموند ؟

تَمكن نادي برشلونة الإسباني من العودة بنقطة التعادل من ميدان خصمه بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وكشفت الإحصائيات أن النجم الهولندي فرانكي دي يونج هو أكثر لاعبي برشلونة ركضا في قمة دورتموند، ناهيك عن كونه ثاني لاعبي الفريق تقديما للتمريرت بعد البرازيلي آرثور.

وأكدت الأرقام أن متوسط الميدان الهولندي السابق لنادي أياكس أمستردام أكثر لاعبي النادي الكاتالوني ركضا على أرضية الملعب، إذ قطع 11,46 كيلومتر، مُتقدما على كل من آرثور وغرييزمان.

Advertisements

المسافة المقطوعة اسم اللاعب 11,46 كيلومتر فرانكي دي يونج 10,91 كيلومتر آرثور 10,25 كيلومتر غرييزمان 9,52 كيلومتر لونجلي 9,29 كيلومتر بيكيه

وقام فرانكي دي يونج بعدد تمريرات وصل إلى 72 تمريرة، ولم يتفوق عليه سوى زميله البرازيلي آرثور ب77 تمريرة.