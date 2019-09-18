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توخيل يكشف عن قائمة سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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كشف المدير الفني الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، عن القائمة المستدعاة لمواجهة ، مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة .

وستعرف لائحة باريس سان جيرمان غيابات عديدة على رأسها الثلاثي : ، مبابي وكافاني.

 

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القائمة المستدعاة للمباراة :

بيرنات خوان – شوبو موتينغ – أنخيل دي ماريا – عبدو ديالو – إدريسا غاي – أندير هيريرا – ماورو إيكاردي – إينوسون غاريسون – بيرنسيل كيمبيمبي – كواسي – كورزاوا – ماركينوس – مونييه – كيلور نافاس –باريديس – سيرجيو ريكو – بابلو سارابيا – تياغو سيلفا – ماركو فيراتي.

 

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