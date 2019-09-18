توخيل يكشف عن قائمة سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

كشف المدير الفني الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، عن القائمة المستدعاة لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وستعرف لائحة باريس سان جيرمان غيابات عديدة على رأسها الثلاثي : نيمار، مبابي وكافاني.
القائمة المستدعاة للمباراة :
بيرنات خوان – شوبو موتينغ – أنخيل دي ماريا – عبدو ديالو – إدريسا غاي – أندير هيريرا – ماورو إيكاردي – إينوسون غاريسون – بيرنسيل كيمبيمبي – كواسي – كورزاوا – ماركينوس – مونييه – كيلور نافاس –باريديس – سيرجيو ريكو – بابلو سارابيا – تياغو سيلفا – ماركو فيراتي.
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