رونالدو يبحث عن سيدة كانت تطعمه “الهامبرجر”

عاش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طفولة صعبة، إذ كان يفتقد لأدنى الأساسيات بسبب الفقر الذي مر منه رفقة عائلته، قبل أن يُصبح على ما هو عليه الآن من جاه ومجد كبيرين.

وخلال مروره في برنامج “صباح الخير بريطانيا”، قال نجم يوفنتوس الإيطالي أن خلال فترة مروره كلاعب بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، كان هو ورفاقه يملكون فقط المال لشراء بعض من الأكل، مُلمحا إلى أن بعض موظفي محل “ماكدونالدز” قريبا من مقر سكناهم حينها، كانوا يتركون لهم قطعا من الهامبرجر.

وصرح رونالدو قائلا :” كنت أبلغ من العمر 12 سنة، كنا نعيش أنا واللاعبين من كل أنحاء البرتغال، لقد عانيت بعيدا عن عائلتي .. أتذكر جيدا أنني كنت دائما أريد تناول الطعام في ماكدونالدز قريبا من مقر السكن .. كان بعض العاملين يتركون قطعا من الهامبرجر .. لكن كانت هناك سيدة تُدعى إيدنا وفتاتين معها يجلبن لنا بعض الهامبرجر بصفة دائمة”.

وأضاف :” أتمنى أن أجدهم ..أريد أن أدعوهم لتناول العشاء في تورينو أو لشبونة .. أريد أن أعطيهم شيئا مما أعطوني إياه، أنا لا أنسى أبدا”.