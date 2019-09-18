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تحديد مدة غياب نجم برشلونة جوردي ألبا

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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تعرض الظهير الأيسر الإسباني لنادي ، جوردي ألبا، لإصابة عضلية في مُباراة ناديه أمام بوروسيا دورتموند، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة لكرة القدم.

وأجبر الدولي الإسباني جوردي ألبا على الخروج بين شوطي المُباراة ليتم تعويضه بزميله الإسباني سيرجي روبيرتو.

 

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وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الدولي الإسباني جوردي ألبا سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل لمدة أسبوعين.

وبذلك سيغيب جوردي ألبا عن ناديه برشلونة أمام كل من غرناطة، فياريال وخيتافي، على أن يعود لمجاورة زملائه في دوري أبطال أوروبا أمام انتر ميلانو.

 

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