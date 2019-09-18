رياضة | قرعة دوري القسم الثاني.. مواجهات ساخنة في افتتاح مجموعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري القسم الثاني.. مواجهات ساخنة في افتتاح مجموعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019- والتي أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى.

وتشهد الجولة الأولى لمجموعة القاهرة إقامة 6 مباريات مرتقبة

مباريات المجموعة الثانية

1 - سيراميكا مع الداخلية

2- الزرقا مع المريخ

3- الترسانة مع منتخب السويس

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4- القناة مع النجوم

5- كوكاكولا مع النصر

6- بتروجت مع جمهورية شبين

وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريقًا حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.

وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

وشهدت مراسم القرعة حضور مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبو الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.