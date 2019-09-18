رياضة | الأهلي لا يخسر السوبر في "الصراع الأجنبي" (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي لا يخسر السوبر في "الصراع الأجنبي" (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء الجمعة القادم الموافق 18 سبتمبر الجاري، على أرضية استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 – 2018.

وتعتبر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك هي المباراة المحلية الرسمية الأولي للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، حيث بدأ مشواره مع الفريق بالفوز علي كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بينما يتطلع للفوز على الفارس الأبيض وحصد أول بطولة مع الأهلي.

علي الجانب الآخر يتطلع الصربي "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفارس الأبيض وتحقيق البطولة الثانية مع الفريق في أقل من اسبوعين، حيث سبق وتوج بكأس مصر مع الزمالك علي حساب فريق بيراميدز، ويسعي لإسقاط الأهلي وخطف لقب السوبر المحلي منه.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في السوبر

تقابل الأهلي مع الزمالك 5 مرات في بطولة السوبر المصري فاز المارد الأحمر باللقب 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

وتوج الأهلي بأول ألقاب السوبر المصري علي حساب الزمالك عالم 2003 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، وعاد وكرر تفوقه على الفارس الأبيض في نسخة 2008 وفاز بنتيجة 2-0.

أما في المواجهة الثالثة بينهما بكأس السوبر عام 2014 فاز الأهلي بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح، وحسم أيضًا لقب البطولة في رابع المواجهات بينهما عام 2015 وفاز بنتيجة 3-2.

أما الخسارة الوحيدة للأهلي أمام الزمالك في السوبر كانت عام 2016 حيث خسر اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

مواجهات "الأجانب" وش السعد علي الأهلي أمام الزمالك

المواجهة القادمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل ستكون رقم 3 بين "القطبين" بقيادة أجنبية لكلاهما، حيث سبق وحدث ذلك الأمر في نسختين سابقتين، والمثير أن الأهلي حسم اللقب في المناسبتين.

أول لقاء بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري بقيادة أجنبية للفريقين كان في نسخة البطولة عام 2003 حيث كان يتولي القيادة الفنية للأهلي المدرب البرتغالي "توني أوليفيرا"، بينما كان مواطنه "نيلو فينجادا" مدربًا للزمالك، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

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أما صدام "الخواجات" الثاني في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك كان في نسخة البطولة عام 2008 وكان البرتغالي "مانويل جوزيه" مدربًا للمارد الأحمر ، بينما كان الألماني "راينر هولمان" يتولي تدريب الفارس الأبيض، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

سجل المدربين المتوجين بكأس السوبر مع الأهلي والزمالك

الأهلي

• البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي) 4 ألقاب ( 2005، 2006، 2007، 2008)

• البرتغالي تونيل أوليفيرا (الأهلي) لقب وحيد 2003

• حسام البدري (الأهلي) 3 ألقاب (2010، 2012، 2017)

• الإسباني جاريدو (الأهلي) لقب وحيد 2014

• عبد العزيز عبد الشافي (الأهلي) لقب وحيد 2015

الزمالك

• الألماني أوتوفيستر (الزمالك) لقب وحيد 2001

• البرازيلي كابرال (الزمالك) لقب وحيد 2002

• محمد حلمي (الزمالك) لقب وحيد 2016