رياضة | شوبير: ليس من الإنسانية اللعب في أسوان نهارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: ليس من الإنسانية اللعب في أسوان نهارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الإعلامي أحمد شوبير إنه ليس من الإنسانية أن يقوم لاعبو الدوري المصري بخوض مبارياتهم ببطولة الدوري الموسم الجديد على استاد أسوان وفي درجة حرارة مرتفعة للغاية.
وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت": "كنت حذرت بالأمس ووجهت نداء إلى الجهات المسئولة حول موضوع أسوان واستقبال المباريات في عز النهار ولم يسمعني أحد".
وتابع: "ليس من الإنسانية على الاطلاق أن يقوم لاعبو كرة القدم بخوض مبارياتهم في درجة حرارة بين 42 و 43، وهو أمر صعب للغاية".
وواصل: "طالما هناك أضواء ماذا يمنع أن تقام المباريات ليلًا، فلو لم يكن هناك ملعب به أضواء لا بد من البحث عن آخر.. أصل كرة القدم يا معالي الوزير هي المتعة، والبهجة وللسعادة والفرحة، حقيقة لم يقم أحد بالرد علينا".
وأردف: "إصابة أي لاعب خلال المباراة في التوقيت سيكون أمر صعب للغاية، فاللعب في أسوان الساعة 3 في عز "النار" أمر صعب، هل سيتحرك أحد أم لا؟
وأتم حديثه: "نخوض جميع المباريات على الأضواء فلماذا أسوان غير ذلك؟ وأتمنى أن يكون هناك رد على هذا الموضوع، ولو أنني أعلم جيدًا أنه لن يكن هناك رد".
شوبير: علاج مؤمن زكريا في ألمانيا
وتطرق للحديث عن موقف مؤمن زكريا من القيد في قائمة الأهلي قائلا : "الأهلي ينتظر عودة اللاعب وبمجرد عودته متعافى من الإصابة سيتم قيده فور تعافيه من الإصابة.. سواء التحق اللاعب في يناير سيتم قيده بقائمة الفريق وإذا تعافى في نهاية الموسم سيتم قيده في قائمة الموسم المقبل، والأهلي ينتظر جاهزية اللاعب لكي يتم قيده".
وواصل شوبير: "مؤمن سيسافر إلى ألمانيا يوم الخميس المقبل حيث أبدى الأهلي تكلفه بالكامل لعلاج اللاعب بميزانية مفتوحة.. مؤمن لن يعود من ألمانيا وسيظل هناك حتى يتم ينتهي من علاجه بشكل كامل".
الأهلي يدعم مؤمن زكريا
ووجه نجوم الأهلي رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم بالفريق مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته مؤخرًا، وذلك خلال مباراة الفريق ضد فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وظهر مؤمن زكريا في حوار تليفزيوني عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي وأعلن عن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها حتي الآن، وكانت سببًا في ابتعاده عن الملاعب طوال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أنها ليست إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنها إصابة نسبة كبيرة منها نفسية.
نجوم الأهلي حرصوا خلال لقاء كانو سبورت الغيني على توجيه رسالة دعم لـ"مؤمن زكريا" لمساندته في أزمته الصعبة، وقاموا بالاحتفال بعد ثنائية الأهلي في مرمي الفريق الغيني، بوضع أيديهم على آذانهم والركض بالملعب، وهي الطريقة الخاصة التي اعتاد "مؤمن" الاحتفال بها بعد تسجيله الأهداف دائمًا.
يذكر أن النادي الأهلي لم يقيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق بالموسم الجديد، وفضل تأجيل قيد اللاعب إلي يناير المقبل، حتي التأكد من موقف اصابته ومدة غيابه عن الملاعب قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.