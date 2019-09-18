رياضة | شوبير: ليس من الإنسانية اللعب في أسوان نهارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: ليس من الإنسانية اللعب في أسوان نهارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إنه ليس من الإنسانية أن يقوم لاعبو الدوري المصري بخوض مبارياتهم ببطولة الدوري الموسم الجديد على استاد أسوان وفي درجة حرارة مرتفعة للغاية.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت": "كنت حذرت بالأمس ووجهت نداء إلى الجهات المسئولة حول موضوع أسوان واستقبال المباريات في عز النهار ولم يسمعني أحد".

وتابع: "ليس من الإنسانية على الاطلاق أن يقوم لاعبو كرة القدم بخوض مبارياتهم في درجة حرارة بين 42 و 43، وهو أمر صعب للغاية".

وواصل: "طالما هناك أضواء ماذا يمنع أن تقام المباريات ليلًا، فلو لم يكن هناك ملعب به أضواء لا بد من البحث عن آخر.. أصل كرة القدم يا معالي الوزير هي المتعة، والبهجة وللسعادة والفرحة، حقيقة لم يقم أحد بالرد علينا".

وأردف: "إصابة أي لاعب خلال المباراة في التوقيت سيكون أمر صعب للغاية، فاللعب في أسوان الساعة 3 في عز "النار" أمر صعب، هل سيتحرك أحد أم لا؟

وأتم حديثه: "نخوض جميع المباريات على الأضواء فلماذا أسوان غير ذلك؟ وأتمنى أن يكون هناك رد على هذا الموضوع، ولو أنني أعلم جيدًا أنه لن يكن هناك رد".