رياضة | تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. سيميوني عقدة الطليان

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى أبرز المباريات التي شهدت ندية وإثارة بين الفريقين.

البداية كانت مع قرعة دوري أبطال أوروبا والتي أوقعت الفريقان في مجموعة واحدة خاصةً وأنهما تواجها الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو نجح الروخيبلانكوس في الفوز بهدفين مقابل لا شيء وظن الجميع وقتها أن كتيبة دييجو سيميوني عبرت إلى الدور ربع النهائي.

لكن اليوفي لم يفقد الأمل ونجح في العبور وقلب الطاولة عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليجد البيانكونيري نفسه في الدور ربع النهائي لمواجهة أياكس والخروج وقتها.

وفيما يخص نسبة الفوز التي حققها الفريق البيانكونيري على حساب الأندية الأسبانية فجاءت 16 مرة منهم خمسة مباريات خارج الأرض مقابل خمسة عشر خسارة وأربعة عشر مباراة إنتهت بالتعادل.

تاريخ مواجهات فريق نادي يوفنتوس مع الأندية الإسبانية سبق وأن خاض فريق نادي يوفنتوس ضد الأندية الأسبانية 45 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على النحو التالي :-

وسبق وأن تعرض اليوفي للخسارة في مباراتين متتاليتين من أندية إسبانية لكنه على مدار تاريخه لم يسبق له وأن خسر ثلاثة مباريات توالياً.

تاريخ مواجهات فريق نادي أتلتيكو مدريد مع الأندية الايطالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ثمانية مباريات فقط ضد الأندية الإيطالية جاءت على النحو التالي :-

• يوفنتوس أربعة مباريات

• إي سي ميلان مباراتان.

• روما مباراتان.

وحقق أبناء دييجو سيميوني الفوز في خمسة مباريات واجه فيها الفرق الإيطالية أربعة منها على أرضه ووسط جمهوره وتعادل في مباراتين فقط وتكبد مراره الخسارة من اليوفي الموسم الماضي على ملعب تورينو.