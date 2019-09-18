رياضة | جوردي ألبا يورط برشلونة في 3 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوردي ألبا يورط برشلونة في 3 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل استئناف مباريات الدوري الإسباني عقب التعادل يوم أمس مع بوروسيا دورتموند سلبياً في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة يوم أمس مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال آيدونا بارك.

واكدت التقارير على أن جوردي ألبا سيغيب لمدة تترواح ما بين 10 أيام إلى 15 يوماً بسبب إصابة على مستوي عضلة ذات الرأسين بالقدم اليسري.

وبالتالي سيغيب جوردي ألبا عن المشاركة مع برشلونة في ثلاثة مباريات متتالية أمام غرناطة يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة ثم أمام فياريال بالجولة السادسة ثم أمام خيتافي بالجولة السابعة بالدوري.

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