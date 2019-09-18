رياضة | جوردي ألبا يورط برشلونة في 3 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوردي ألبا يورط برشلونة في 3 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل استئناف مباريات الدوري الإسباني عقب التعادل يوم أمس مع بوروسيا دورتموند سلبياً في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتعادل برشلونة يوم أمس مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال آيدونا بارك.
واكدت التقارير على أن جوردي ألبا سيغيب لمدة تترواح ما بين 10 أيام إلى 15 يوماً بسبب إصابة على مستوي عضلة ذات الرأسين بالقدم اليسري.
وبالتالي سيغيب جوردي ألبا عن المشاركة مع برشلونة في ثلاثة مباريات متتالية أمام غرناطة يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة ثم أمام فياريال بالجولة السادسة ثم أمام خيتافي بالجولة السابعة بالدوري.
علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تعادل فريقه مساء اليوم أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" لقد عانينا كثيراً أمام دورتموند وقاموا بعممل الكثير من الفرص الخطيرة ، ولم يكون لدينا الكثير من الفرص، إنهم فريق قوي على أرضهم".
وأضاف :" لاعبو دورتموند قاموا بتعقيد المباراة علينا ولكن من حُسن الحظ كان تير شتيغين موجود".
وأشار :" يحتاج اللاعبين في خط الهجوم للعب سوياً أكثر للتعرف على بعضهم والانسجام أكثر ، اليوم كانت الخطوة الأولى".
وعن عودة ميسي للمشاركة مجددًا في المباريات بعد التعافي من الإصابة قال :" لاعب لم يلعب من الموسم السابق ، ودخل ولعب في مباراة بـ وتيرة مرتفعة جداً وهو غير مستعد ، لقد لعب اول 30 دقيقة له هذا الموسم ، وأيضاً سواريز كانت المباراة الاولى الكاملة له هذا الموسم".
وأثنى فالفيردي على تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني قائلًا :" لدينا حارس مرمى عظيم، قام بعمل رائع في مباراة اليوم".